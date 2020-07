Utah Jazz derrotó a New Orleans Pelicans en el retorno oficial de la NBA tras el receso por la pandemia

La NBA regresó oficialmente este jueves, tras cuatro meses y medio de receso por la pandemia del Covid-19, y lo hizo con un partidazo, que terminó en ajustado triunfo para Utah Jazz por 104-106 ante New Orleans Pelicans.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Donovan Mitchell's 20 PTS, 5 AST and Rudy Gobert's (14 PTS, 12 REB, 3 BLK) go-ahead free throws lead the @utahjazz to victory! #TakeNote #WholeNewGame Jordan Clarkson: 23 PTS Mike Conley: 20 PTS pic.twitter.com/u4tpcmd3fE

El duelo se disputó sin público, en el complejo deportivo en Disney World, y contó con todas las medidas de seguridad para evitar un posible brote que pueda afectar la reanudación de la temporada regular.

El equipo de Zion Williamson dominó los dos primeros cuartos, llegando a sacar 12 puntos de ventaja ante los Jazz. Sin embargo, el cuadro de Utah salió con todo después del descanso y dio vuelta el marcador, con espectacular actuación de Donovan Mitchell en la última fracción (26-23, 34-25, 27-31 y 17-27).

El retorno también estuvo marcado por una emotiva protesta por parte de todos los jugadores, de los dos equipos, antes del partido, cuando se arrodillaron durante el himno de Estados Unidos, a favor de la causa Black Lives Matter.

The @utahjazz and @PelicansNBA kneel in solidarity as @JonBatiste performs the National Anthem prior to the NBA Restart. pic.twitter.com/dQeHSbUx87