Diego Rivas dejará las MMA e incursionará en el boxeo: Me enamoré de este deporte

El chileno Diego Rivas dejará de participar en las MMA (artes marciales mixtas por sus siglas en inglés) para incursionar en el boxeo, disciplina de la cual dice haberse encantado.

El ex peleador de la UFC aseguró en conversación con el sitio Boxeadores que "siempre el boxeo me ha gustado mucho. Desde que partí en las artes marciales siempre el boxeo fue uno de mis mejores armas. Siempre practiqué, siempre traté de incorporar el boxeo a mis rutinas".

"Todo partió desde que estuve un tiempo parado y mi entrenador de jiu jitsu siempre me ha dicho que tengo buen boxeo y el me dijo que debutara en boxeo para ver cómo me iba y ahí nació esto, es un sueño que siempre quise cumplir, me gusta el boxeo y ahora se dio la instancia, las cosas se están dando y nos estamos preparando para dar pelea a quien sea", agregó.

El "Pitbull" además dijo sobre lo que se le viene que "vamos paso a paso, queremos consolidarnos como campeones nacionales y el primer nombre que aparece en la fila es Mario Contreras, muy buena onda él, pero pensar en pelear un título es muy apresurado, tengo que hacer cinco peleas primero, hay tiempo y nosotros vamos a pelear con quién sea".

"Esto me lo estoy tomando muy en serio, me enamoré de este deporte, de la ciencia que hay detrás de esto. Mario es el nombre más conocido, pero sea quién sea voy a pelear con él", apuntó.