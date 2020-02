Martín Vargas: Le pegaría un puñete a todos los políticos de Chile

El ex boxeador chileno Martín Vargas concedió una entrevista a The Clinic y analizó el contexto social que vive Chile, expresando su deseo de pegarle un combo a todos los políticos de nuestro país para que así "dejen de robar".

Al ser consultado por un deseo en el día de su cumpleaños (fue el pasado 24 de enero), el cuatro veces aspirante al título mundial es claro: "¡Que dejen de robar! No les importa nada. Les diría a todos los políticos que dejen de robar. Es más, le pegaría un puñete a todos los políticos de Chile, que me los pongan de a uno o si quieren pelear todos conmigo yo sé que les pego. Eso del TAG, que terminen con esa hueá, Chile es un país libre, dejen de cobrar por andar en mi país", expresó.

Y no se quedó ahí: "Muchos no me creen, pero yo sabía que esto iba a pasar, siempre lo dije. ¿Por qué tengo que pagar por andar en mi país? ¿Por qué tengo que pagar por educación? Hasta para ir al baño tengo que pagar. Qué lindo que los cabros de la PSU hayan parado todo, porque esto es un robo. ¡Hasta cuándo! Una persona vendió todo el país, no quiero decir quién, pero su esposa es la dueña de todas las carreteras de Chile. ¡Ladrones de mierda! Al chileno le metieron un dedo en el culo, se lo sacaron y después le metieron los dos dedos en el culo", añadió.

"Yo me saqué la mierda por este país. Lo malo de nosotros es la raza, es un país chato, gris, corrupto, mentiroso y ladrón. ¡Hasta los que nos enseñan en el colegio es mentira!", expresó.

Vargas además se mostró desconfiado de lo que se viene en el proceso eleccionario para definir una nueva Constitución.

"¿Te digo una cosa? Te apuesto 10 mil a uno que no se va a cambiar la Constitución, aunque gane la opción de cambiarla", comentó.

"Van a sacar cualquier excusa para no hacerlo. Al rico no le conviene, a ninguno que tiene plata la conviene. Se van a poner de acuerdo para que no pase. Acuérdate de lo que te digo. Estos políticos de mierda son todos ladrones, son dueños del país y a ellos les conviene que los ricos tengan plata no más. Vamos a quedar varados ahí mismo. Aunque luchemos, aunque gane el pueblo, no va a haber ningún cambio, ni a largo ni corto plazo. Todas las marchas y manifestaciones no van a ningún lado, va a quedar todo ahí. Para que se apruebe tiene que pasar por el Senado, y el Senado se las va a arreglar para que no haya ningún cambio, acuérdate de mí", comentó.

Y ante las demandas sociales, Vargas es claro: "Para mí la más importante es la de las pensiones. Necesitamos una pensión que sea digna para todos los chilenos. Imagínate, hay gente que con suerte gana 140 lucas, eso no puede ser. ¿Cuántos años se sacó la cresta esa gente para que les estén dando una miseria? Eso no puede ser", expresó.