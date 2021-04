Boxeador de 19 años murió tras un colapso en el ring

El joven boxeador jordano Rashed-Alswaiat falleció a los 19 años luego que colapsó en el cuadrilátero durante un combate por el Campeonato Mundial Juvenil frente al polaco Anton Winogradow.

La noticia fue confirmada por AIBA Boxing, la Asociación Internacional de Boxeo, donde recordaron que el pasado 16 de abril fue ingresado en un hospital tras la mencionada pelea, donde se le practicó una operación cerebral de emergencia.

Rashed perdió los dos primeros asaltos ante Winogradow y en el tercero colapsó, aunque desconocen si es que la lesión que sufrió fue producto del combate o era preexistente.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e