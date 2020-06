El mensaje de Anthony Joshua en protesta por George Floyd: Somos la cura contra el racismo

El campeón mundial de los pesos pesados de boxeo Anthony Joshua sorprendió en su natal Watford, en Inglaterra, al salir a manifestarse y emitir un potente mensaje en honor a la memoria del fallecido George Floyd, asegurando que la gente tiene el poder para ser "la cura contra el virus del racismo".

El pugilista británico fue captado en las protestas usando muletas debido a una lesión en una de sus rodillas, vistiendo también una polera con el ya conocido lema "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan).

"He estado leyendo todos los días para tratar de estar al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en nuestra lucha contra el racismo, y me trajo tantos recuerdos dolorosos de mi infancia. Recuerdos vividos de los desafíos que enfrenté cuando era niño", apuntó el monarca de la AMB, OMB Y FIB en medio de una multitud que lo acompañó en su discurso.

Así mismo, afirmó que "he hablado muy poco sobre mis experiencias personales porque me enseñaron a seguir adelante, no mostrar debilidad, matarlos con amor y vencerlos en la pista. Nosotros mismos somos la cura contra este virus que es el racismo".

De esta manera, es que nuevos deportistas reconocidos mundialmente se han sumado a los llamados a frenar el racismo existente en todo el mundo a raíz del asesinato de Floyd, quien murió a manos de la policía estadounidense.