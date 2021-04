Floyd Mayweather funó a popular youtuber acusado de abuso sexual por una tiktoker

El retirado boxeador Floyd Mayweather se volcó a redes sociales para funar al youtuber Jake Paul luego que éste fuera acusado de abuso sexual por la tiktoker Justine Paradise.

La mujer contó que en una ocasión, en la casa del también boxeador, compartieron e incluso le permitió besarla, pero luego éste intentó sobrepasarse y la quiso obligar a practicarle sexo oral: "Pensé que estaría bien besarlo, porque pensé que se detendría si yo no quería hacer nada más. No pidió consentimiento ni nada. Eso no está bien. En ningún nivel está bien".

Tras estas acusaciones, y la defensa por parte de Paul, Mayweather usó su cuenta de Instagram para publicar una imagen del youtuber y un fuerte mensaje en su contra.

"Este muchacho está sediento, está acosando a las mujeres. Algunas personas no entienden la palabra ¡NO! No debe saber que están encerrando a todo el mundo por cosas como ésta", dijo "Money".

"Era solo cuestión de tiempo. Tik Tok", finalizó Mayweather.