Floyd Mayweather saldrá del retiro para enfrentar a un Youtuber

El boxeador Floyd Mayweather, leyenda con su invicto de 50 victorias, saldrá del retiro y protagonizará un combate, impensado para muchos, ante una estrella de Youtube.

De acuerdo a un medio especializado en Estados Unidos, "Money" firmó un contrato para pelear en una exhibición ante Logan Paul, quien se estrenó en el boxeo en 2019, perdiendo ante un youtuber británico conocido como KSI.

"Les tengo noticias importantes, Floyd Mayweather Jr. sale del retiro y oficialmente firmó un contrato para pelear en un combate de exhibición ante Logan Paul. Yo no entiendo la pelea. Logan Paul intentó boxear profesionalmente y no pudo vencer al otro don nadie que nadie conoce", señaló Mike Feinberg de The Fighting News.

"La pelea será una broma, pero está firmado. Es oficial. Escuché de una fuente confiable que incluso vio el contrato firmado", aseguró.

La última pelea de Mayweather, con 43 años, también fue una exhibición, en la noche del 31 de diciembre en Japón, ante Tenshin Nasukawa, un peleador de kickboxing.