10:02 - 30/10/2020

Se cumplen 46 años de la gran batalla ganada por Muhammad Ali a George Foreman en Kinshasa

Este viernes se cumplen 46 años de la gran batalla ganada por Muhammad Ali ante George Foreman, por nocaut, el 30 de octubre de 1974, pelea conocida como "The Rumble in the Jungle". (Video: Youtube/ElTerribleProduction)