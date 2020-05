¡Sigue sin respetar la cuarentena! Mayweather participó en masiva pool party en Arizona

El destacado ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather provocó revuelo tras ser sorprendido en una alocada pool party (fiesta de piscina), saliéndose nuevamente de su cuarentena por el coronavirus.

Según informó TMZ, Mayweather compartió con gran cantidad de personas, sin distanciamiento físico, ni mascarillas, u otra medida de precaución, en un estado en el que se han registrado 799 muertes por la enfermedad.

Por la noche, estuvo junto a su equipo en el club nocturno International Boutique Nightclub, algo que aún está prohibido en aquella zona por la pandemia, pero que Mayweather y su círculo más cercano no respetaron.

"Money" ya había eludido el confinamiento hace algunas semanas para dar paseos en bicicleta, mostrando despreocupación por la emergencia mundial.

Revisa parte de la celebración de Floyd Mayweather:

What pandemic? Floyd Mayweather parties at packed nightclub in Arizona. 🤦‍♂️



(🎥: IG/intlaz) pic.twitter.com/5Cku1Efmre