Ciclista nacional Aranza Villalón ganó primera etapa de la Vuelta a Antioquia

La ciclista nacional Aranza Villalón ganó este miércoles la primera de las tres etapas de la Vuelta a Antioquia, lo que la dejó más que satisfecha, según expresó la deportista.

La pedalera de 24 años viajó la semana a Colombia para sumarse al equipo Continental femenino que ha representado en los últimos meses (Avinal-GW-Carmen de Viboral) para participar en la Vuelta a Antioquia, el Tour Femenino y la Vuelta a Colombia.

"Estoy muy feliz y agradezco el apoyo de mis compañeras. Ha sido muy bueno formar parte de este equipo, desde el que espero dar el salto a un team World Tour europeo en 2021", expresó tras la competencia.

"Luego de la Vuelta Antioquia sigo con el Tour y el final es con la principal meta del equipo, la Vuelta a Colombia femenina, una prueba UCI 2.1 en el denominado Eje Cafetero y consistente en cuatro etapas, en la que estarán representantes de equipos tan reconocidos como Astana y Movistar. Estos dos meses en Colombia con la gente del Avinal-GW-Carmen de Viboral serán un excelente final de año", agregó.

En esa línea, apuntó: "Estoy motivada y entusiasmada para culminar una temporada fuerte. El calendario colombiano es muy exigente, lo que me ayuda a mejorar. Correr en Colombia es una gran experiencia y mi deseo es hacer lo mejor posible en lo que queda de 2019, mostrarme internacionalmente y desde ahí ojalá dar el salto a un equipo World Tour europeo en 2021. Creo que he dejado una buena impresión en Colombia".

La seleccionada nacional se integró a Avinal-GW-Carmen de Viboral en marzo pasado, luego de que siguieran su desempeño durante dos años.

"Me invitaron y acepté de inmediato. Colombia es una gran vitrina y he tratado de sacarle el máximo provecho a esta oportunidad. Me preparé duro porque esto es un avance para mí y mi familia quedó muy contenta y me apoyó como siempre", dijo la deportista.