Pedro Burns correrá su carrera más importante del año en el Cuzco

La maravillosa arquitectura natural del Cuzco en Perú recibirá esta semana a decenas de atletas para el Panamericano de Downhill 2023. La ansiada fecha resulta ser uno de los eventos más relevantes para la escena, puesto que se enfrentan todos los talentos del continente luchando por ser el mejor de América. Dentro de ellos, está la carta nacional Pedro Burns quien viene de una muy buena racha luego de sus triunfos en el Citröen Enduro y Deache Series, donde logró el primer lugar.

Nombres como Camilo Sánchez, Mario Jarrín, Sebastián Olguin, son sólo algunas de las grandes estrellas del descenso que llegarán hasta el Distrito de Huaracondo, que reúne a países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, entre otros.

Previo a presentarse en el certamen, Pedro destacó el nivel de los competidores y de la competencia: "Largamos a 4.000 metros de altura, y por lo mismo me vine dos semanas antes de la carrera para alcanzar a entrenar, aclimatarme y acostumbrarme a la altura, para llegar en las mejores condiciones posibles. Vengo de una racha donde he ganado todo, me siento fuerte y siempre ha sido este el objetivo".