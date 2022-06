Pedro Burns regresa al Enduro World Series tras un año fuera por lesión

Este fin de semana comienza uno de los eventos más importantes para el ciclismo internacional: el Enduro World Series (EWS), y la representación nacional estará marcada por el regreso de Pedro Burns, quien vuelve este 2022 con entusiasmo y ansias, luego de una larga y exitosa recuperación.

El deportista nacional sufrió una fuerte caída el 2021, lesionando gravemente su tobillo, lo que le costó abandonar el EWS y le impidió regresar al segundo bloque de la competencia.

De eso ha pasado casi un año, en el que el representante de Red Bull trabajó en su recuperación para poder reintegrarse a la temporada 2022 del certamen.

"Hoy me siento bien y el tobillo está en buenas condiciones. Sigo trabajándolo y recuperándolo, pero me siento bien arriba de la bici. Estoy ansioso y muy contento por estar de vuelta", contó desde Escocia.

Parte de su preparación para este nuevo comienzo, consistió en entrenar física y técnicamente en Chile, pero además viajó un mes antes a Europa para aclimatarse al estilo local de competición, que asegura no es el mismo que en nuestro país: "Esta fecha en particular se viene súper difícil. Va a ser una carrera larga y muy técnica. El estilo de manejo de este lugar es súper específico, porque son bosques de pino muy apretados, mucho árbol, mucha raíz y cuesta mucho mirar al frente porque es un bosque muy tupido. A esto se le suma que los pilotos buenos del circuito mundial son locales, es por eso mi decisión de venirme antes y me siento súper bien", explicó muy seguro desde Tweed Valley, Escocia.

Como parte de su preparación en Europa, recorrió el Reino Unido, haciendo una parada en Gales en un Bike Camp organizado por Red Bull, una experiencia que le permitió compartir con ciclistas de enduro y descenso de todo el mundo.