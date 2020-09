Caleb Ewan se impuso en el embalaje más emotivo del Tour 2020

En un embalaje disputado entre los mejores velocistas del Tour de Francia, el australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) logró el doblete imponiendo su poderío en la undécima etapa disputada entre Châteralaillon-Plage y Poitiers, de 167 kilómetros, que mantuvo al frente de la general al esloveno Primoz Roglic (Jumbo).

La llegada se definió de manera espectacular, emocionante y resuelto por apenas milímetros a favor de Ewan, quien levantó los brazos con un tiempo de 4h00'01", por delante de Peter Sagan, Sam Bennett y Wout Van Aert.

La clasificación general no sufrió cambios, con el esloveno Primoz Roglic al frente, con 21 segundos de renta sobre el colombiano Egan Bernal y 28 respecto al francés Guillaume Martin.

