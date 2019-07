Alisson: Estamos preparados para todo, incluso los penales

El portero Alisson Becker aseguró que la selección de Brasil está preparada "para todo, incluso para los penales" en el partido de semifinales de la Copa América en el que se enfrentarán a Argentina en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

"Estamos preparados para todo, incluso para los penales, pero también para ganar en el tiempo reglamentario. Sabemos que el fútbol tiene circunstancias y esas pueden llevar a los penales y estamos listos para ello", explicó el golero.

Para Alisson, que tres de los cuatro semifinalistas hayan llegado a través de la tanda de penas máximas muestra el nivel de la Copa América, que está "muy igualada" y cuenta con equipos que defienden "muy fuerte" y tienen "calidad en el ataque".

"El penal es el momento en el que el arquero puede consagrarse, pero yo no me veo como un héroe, porque si atajo el primer penal y mis compañeros no convierten los suyos no importa. Lo importante es que cada uno haga su parte", añadió.

Alisson ya se ha enfrentado contra la estrella argentina, Lionel Messi, en los últimos años en la Liga de Campeones, donde lo ha eliminado dos veces consecutivas, con AS Roma la temporada pasada y con Liverpool esta última campaña

"Mi preparación es para jugar contra la selección argentina que ha demostrado mucho potencial contra Venezuela, se está reconstruyendo como equipo y adquiriendo confianza en el recorrido del torneo", zanjó al respecto.

Por ello, el arquero reclamó que Brasil se enfoque en su propio juego y después piense en "neutralizar ese tipo de jugador" y a Argentina en general. "Tienen a

Sergio Agüero y una capacidad de finalización importante", agregó.

Al ser preguntado de nuevo sobre esos dos éxitos contra el Barcelona de Messi, Alisson reiteró que tiene "confianza" en su equipo.