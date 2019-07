Arturo Vidal: El árbitro quiso ser protagonista y no dejó jugar bien el partido

La derrota de la selección chilena por 2-1 ante Argentina en el duelo del tercer y cuarto puesto de Copa América no estuvo exenta de polémicas, razón por la que Arturo Vidal disparó contra el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar, comentando que "quiso ser protagonista y no dejó jugar bien el partido".

Inmediatemente tras el encuentro, el volante de la Roja señaló que: "El árbitro quiso ser protagonista y no debería ser así. No dejó jugar bien el partido y a estadio lleno no tendrían porque pasar este tipo de cosas".

"Ojalá que los árbitros mejoren sobre todo para este tipo de torneos, porque creo que quedaron al debe varios", agregó.

Sobre la jugada que terminó con la expulsión de Gary Medel y Lionel Messi, el "Rey" comentó que: "Ninguno estuvo bien expulsado, no llegaron a hacerse algo muy grave. Dos pechazos no son para tarjeta roja y menos si está el VAR".

Por otra parte, Vidal hizo un balance de la participación del combinado nacional en el certamen, afirmando que: "Me quedan varias sensaciones positivas de lo que se hizo en esta copa. Tuvimos un día fatal contra Perú que nos privó de defender el título, pero logramos jugarle de igual a igual a varios equipos".

Finalmente el mediocampista tuvo palabras para el futuro de la selección, recalcando que: "Esta generación aún tiene mucho que dar y como digo quedó demostrado. Queremos levantar y seguir creciendo porque tenemos mucho por delante".