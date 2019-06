Gary a hinchas de la Roja: Nosotros tenemos que descansar, ustedes váyanse a tomar

La selección chilena se concentra para vivir un crucial duelo con Ecuador este viernes que puede sellar su clasificación a los cuartos de final en la Copa América.

El descanso es un factor fundamental para que el equipo esté a punto y ello fue entendido por el capitán Gary Medel, que durante la noche del jueves se acercó a los hinchas de la Roja apostados a las afueras de su hotel en Salvador para hacerles un particular pedido.

"Dejen dormir hoy en la noche, tenemos que descansar. ¿Me escucharon, o no? No griten porque tenemos que descansar. Váyanse a tomar no más", dijo el defensa a los fanáticos entre risas, según pudo captar un video de T13.

La Roja se encuentra en el Catussaba Resort Hotel de Salvador Bahía. Desde ahí saldrá esta tarde para medirse con los tricolores en el Arena Fonte Nova. El duelo está pactado a las 19:00 horas (23:00 GMT).