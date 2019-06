Hurtado palpitó duelo de Ecuador y Chile: En la cancha es donde se marcan las diferencias

El ex central reconoció que el 4-0 ante Uruguay puso a desconfiar a muchos.

Iván Hurtado, futbolista retirado que portó la jineta de capitán de la selección de Ecuador, anticipó el duelo con Chile de este viernes y aseguró que pese a la gran jerarquía en el papel que posee el vigente campeón de América, su equipo luchará por los puntos ya que es en el "campo donde se marcan las diferencias".

"Chile viene motivado, viene de ganar, es una gran selección que ha marcado una era importante, que ha hecho historia a nivel de la selección chilena a través de los torneos internacionales. Es el actual campeón del torneo, tiene muy buenos jugadores, una camada importante que está en los principales equipos del mundo, pero realmente el fútbol es fútbol, se juega once contra once, respetando a los rivales pero siempre en el campo de juego es donde se marcan las diferencias para bien o para mal", le dijo el ex defensa central a Al Aire Libre en Cooperativa.

Hurtado también se refirió a la goleada de 4-0 que sufrió su equipo ante Uruguay en la fecha inicial y reconoció estar preocupado, aunque con la ilusión de repuntar frente a Chile.

"Sorprendidos con el inicio, no esperábamos ese resultado, y hoy un poco preocupado por la situación de la selección nuestra, pero esperando que el día de mañana todo lo que no se pudo hacer se pueda revertir y que el equipo muestre una mejor imagen a la que mostró en el debut en la Copa América", comentó.

"La duda se genera en el partido que se perdió y cómo se perdió, que por ahí no hubo respuestas. La idea es poder clasificar, todavía hay seis puntos (en disputa), las posibilidades todavía dependen de nuestra selección. Esta mala presentación puso a desconfiar a muchos, pero el fútbol es fútbol", agregó.

En Ecuador se habla de la posible salida del once titular de Antonio Valencia, quien frente a Uruguay exhibió un rendimiento irregular en el que destacó su gran cantidad de pases fallados (11). Sobre la marginación del referente, Hurtado dijo que "ahí las decisiones las toma el técnico y hay que respetarlas, hasta ahora no sabemos, creemos que Antonio va a jugar por lo que representa para el grupo y seguro el "profe" lo va a tomar en cuenta".

Según pudo adelantar Al Aire Libre, el técnico Hernán Darío Gómez hará una cirugía mayor en la formación titular frente a Chile y usará a seis variantes respecto al duelo con los charrúas. Así, se anticipa que actuarán Alexander Domínguez; Pedro Velasco, Robert Arboleda, Gabriel Achilier, Cristian Ramírez; Carlos Grueso, Sebastián Méndez, Jefferson Orejuela; Romario Ibarra, Ángel Mena; Enner Valencia.

El duelo de Ecuador y Chile, a jugarse este 21 de junio en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía a las 19:00 horas (23:00 GMT), podrás seguirlo en detalle a través del Marcador Virtual de AlAireLibre y mediante la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.