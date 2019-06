La polémica por el uso del VAR resurgió en el duelo de Chile y Ecuador

Más allá del triunfo de Chile sobre Ecuador y la clasificación a cuartos de final en la Copa América 2019, el partido tuvo nuevamente un protagonista que se ha tomado las portadas en varios duelos de este torneo: El VAR.

En el primer tiempo, el árbitro argentino tuvo que revisar una riesgosa maniobra del portero Gabriel Arias fuera del área, pues pudo ser una jugada de expulsión. Sin embargo, en la repetición se vio que el arquero ni siquiera tocó al jugador ecuatoriano.

El problema fue que el árbitro Patricio Loustau igual amonestó a Arias por la jugada peligrosa, y la revisión de la acción con la tecnología, con la conversación de los asistentes, tomó cerca de siete minutos del partido.

Esto provocó una serie de dudas entre los hinchas sobre el uso correcto del VAR y Michael Boys, periodista y consultor deportivo, explicó que estas irregularidades se deben a la poca exposición que han tenido los árbitros del plano sudamericano con el VAR y una menor capacidad de producción de Conmebol, respecto a la magnitud de un torneo FIFA, como la Copa del Mundo en Rusia o el Mundial Femenino en Francia.

"La producción de la Copa Mundial tieene 32 cámaras, todas potencialmente disponbiles para la Video Operation Room (VOR); en Copa América son 16. Como no hay tantas cámaras para mirar, hay menos VAR asistentes", explicó el experto, lo que, dificulta, claramente, la revisión de jugadas confusas.

Y el tema de las repeticiones no tiene que ver con el VAR, sino con el director de TV que no ha pinchado la señal correcta. Esto se ha ido corrigiendo durante la Copa América. En el estadio no se muestra si puede representar un riesgo por la reacción de los hinchas.