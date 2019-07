Lionel Scaloni: Por méritos tendría que haber pasado Argentina

El técnico argentino Lionel Scaloni consideró, tras la derrota de su equipo contra Brasil en la semifinal de la Copa América, que "por méritos" y por "juego" tendría que haberse clasificado a la final la albiceleste, pero hay veces que el fútbol es "injusto".

"Si tendría que haber pasado una selección por méritos hoy era Argentina sin ninguna duda en cuanto a juego. Hay veces que el fútbol es injusto. Brasil al final hizo sus cosas y está en la final, pero si lo miras por el juego, creo que Argentina debería jugar la final", afirmó Scaloni en conferencia de prensa.

El seleccionador consideró que en este encuentro sus jugadores demostraron que "sienten la camiseta como nadie" y dejaron "una imagen para el futuro de esta selección".

"Jugar en esta cancha, en estas condiciones, siendo superior al rival, hay veces que no cuenta porque al final ellos jugarán la final, pero si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy, seguramente todo lo que venga será positivo", añadió.

Scaloni también remarcó que es el mejor partido que hizo Argentina en la Copa, que sufrieron "poco" respecto a la magnitud del rival pero "no clasificamos, y eso es lo que cuenta".

Finalmente, apuntó sus dardos contra el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, cuestionado por la prensa trasandina por no haber usado el VAR en dos situaciones claves para Argentina.

"Me parece que en las jugadas chiquitas siempre la decisión fue para el otro lado. Los penales no sé pero no me gustó, no estuvo a la altura", remató.