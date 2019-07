Martín Liberman: Con Chile será revancha cuando le ganemos una final

El periodista argentino le quitó relevancia al duelo de este sábado por el tercer lugar ante la Roja, asegurando que "es un partido que no sirve para nada".

El reconocido periodista argentino Martín Liberman le quitó relevancia al duelo que este sábado animarán la Albiceleste y la selección chilena por el tercer lugar de la Copa América de Brasil 2019, asegurando que es un encuentro "que no sirve para nada".

El rostro de Fox Sports afirmó que "el partido del sábado para mí es tan irrelevante que hago esto: pongo un equipo alternativo. Si pierdo con Chile con un equipo alternativo no pasa nada, y si gano, gano".

"Es un partido que no sirve para nada. Me decían que es una revancha, pero es un partido que no sirve para nada. Revancha con Chile va a ser cuando le ganemos una final", apuntó.

Chile y Argentina se medirán el sábado a las 15:00 horas de nuestro país (19:00 GMT) en Sao Paulo.