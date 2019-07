Martín Liberman explicó por qué la caída de Sergio Agüero no fue penal

El periodista argentino de la cadena Fox Sports Martín Liberman explicó este miércoles por qué los encargados del VAR no vieron penal en la caída de Sergio Agüero frente a Daniel Alves que derivó en el segundo gol de Brasil ante la Albiceleste en semifinales de la Copa América.

Según contó el profesional, "en el VAR están convencidos que no había nada que chequear en la jugada de Agüero. Me mandaron una foto que tomó el VAR para decir al árbitro que no había nada".

En dicha acción se nota que Alves recibió un pisotón del atacante trasandino, por el cual luego cayó de forma estrepitosa y los seleccionados argentinos pidieron penal, sin éxito.

Tras el partido, "Alves dijo que Agüero lo pisó y ese pisotón provocó la caída de Agüero, esa jugada no impedía el segundo gol de Brasil", explicaron en la cadena.

Liberman terminó sosteniendo que "nosotros no hablamos solo para los argentinos, es para todo el continente americano. Todos vieron el partido; la gente del VAR está convencida que el de Agüero no fue penal. Están convencidos, pero dijeron que tenían que haber revisado la jugada".