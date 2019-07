Oscar Córdoba lanzó dura crítica a Messi: "Fue a caminar a la Copa América"

El ex portero colombiano Oscar Córdoba, actual comentarista en televisión, criticó duramente el rendimiento de Lionel Messi en la Copa América, al considerarlo poco determinante para la selección de Argentina, que cayó en por 2-0 frente a Brasil este martes en su llave de semifinales.

"A Messi le quedó muy grande la selección de Argentina, me parece que fue muy venido a menos, triste, cansado, hoy no lo vivió, no es el que nos tiene acostumbrados en cada presentación, me parece que fue a caminar a la Copa América", dijo el panelista de Fox Sports Radio Colombia, tras el duelo de la Albiceleste con el equipo anfitrión.

El multicampeón con Boca Juniors continuó su crítica y señaló que "cuando Messi hace noticia porque canta el himno, es que no puedes ser el mejor jugador del mundo y esperar 11 minutos para aparecer".

Córdoba expresó su disgusto con Messi ya que a pesar ser uno de los mejores jugadores de la historia apenas influyó en los resultados de su equipo. Cabe señalar que el "10" solo logró marcar un gol en cinco partidos disputados en el certamen, y fue por la vía del penal.