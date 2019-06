Paolo Guerrero: Se viene un clásico ante Chile y estamos en condiciones de ganar

Paolo Guerrero fue el primero en patear en la tanda de penales mediante la cual Perú eliminó a Uruguay en los cuartos de la Copa América 2019. Símbolo de la escuadra incaica, al terminar el partido el delantero no ocultó su emoción por el triunfo y aseguró sentirse preparado para enfrentar a Chile en la siguiente ronda.

"Me siento muy orgulloso de mi equipo. No tengo palabras para describir este momento. Mucha gente dice que el Perú no tiene huevos, tampoco garra, con mala intención quieren desestabilizar el grupo. Hoy demostramos que podemos, me callo la boca, nos paramos al frente de una selección que está dentro de las 10 mejores del mundo", comenzó el delantero.

El ariete de Inter de Porto Alegre agregó: "Jugamos de igual a igual, le ganamos por penales, demostramos que este grupo tiene todo lo que se necesita para ganar. Estoy demasiado orgulloso".

Finalmente, el actual goleador de la Copa junto a Eduardo Vargas se refirió a la Roja y sentenció: "¿El techo? Nosotros dijimos desde un comienzo que vamos a ir partido a partido. Se viene Chile, un clásico, tenemos que prepararnos y mejorar ciertos aspectos. Lo afrontaremos de la mejor manera, estamos en condiciones de ganar"