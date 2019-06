Queiroz, DT de Colombia: Sufrimos por no tener la capacidad de marcar temprano

El técnico de la selección colombiana, el portugués Carlos Queiroz, afirmó este miércoles que el sufrimiento para conseguir la estrecha victoria por 1-0 frente a Colombia, fue producto de la ineficacia para conseguir rápido anotar un gol.

"El destino es sufrir cuando no marcas un gol temprano. No me sorprende lo de Qatar porque es un equipo bien planteado y que estaba cerradísimo. Así siempre vas a sufrir y sufrimos porque no tuvimos la capacidad de hacer un gol más temprano", declaró Queiroz en rueda de prensa.

Un solitario gol a cinco minutos del final, del goleador Duván Zapata tras una asistencia precisa de James Rodríguez, decretó la victoria colombiana y selló su clasificación para los cuartos de final del torneo continental que se disputa en Brasil.

No obstante, los cafeteros literalmente sudaron para vulnerar la férrea defensa qatarí planteada por el técnico español Félix Sánchez.

"Fueron noventa minutos de concentración y es un mérito muy grande de Qatar de no dejar jugar. No fue un regalo, por eso también fue un trabajo y un mérito de los jugadores colombianos", apuntó el estratega.

Queiroz admitió que con la clasificación asegurada puede darle la oportunidad a otros jugadores en el próximo partido frente a Paraguay, el domingo en Salvador y que cerrará la primera fase del Grupo B.

"Hay que hacer cuentas del cansancio de los jugadores, tuvimos dos partidos muy difíciles y tenemos golpeados, fatigados y después vamos a tomar decisiones, porque la falta de convertir un gol rápido hoy fue también por la fatiga", relató.

En ese sentido, añadió, "mi clara intención es la de hacer rotar a los jugadores porque todos los jugadores tienen méritos para estar aquí. Estamos intentando construir una identidad al equipo"".

La tercera jornada del Grupo B, que cerrará la primera fase, enfrentará el domingo a Colombia con Paraguay, en Salvador, y a Catar frente a Argentina, en Porto Alegre.