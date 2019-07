Raúl Ruidíaz sobre opción de repetir gol con la mano a Brasil: "Ahora hay VAR"

El delantero peruano dijo que aún no cree poder jugar la final del torneo.

El delantero Raúl Ruidíaz bromeó este jueves sobre la posibilidad de repetir el domingo en la final de la Copa América ante Brasil el gol con la mano que eliminó a la "Canarinha" del torneo en 2016, una posibilidad que ve difícil porque "ahora hay VAR".

Ruidíaz reconoció que todavía no asimila que Perú se haya clasificado para disputar el título ante Brasil en el Maracaná tras eliminar a Chile en las semifinales con una goleada por 0-3.

"Aún no me lo creo. Estamos a un paso nada más de poder regalarle una alegría a nuestras familias y a todo el país, una Copa América más. Vamos a trabajarlo para que se pueda hacer", dijo tras el entrenamiento de la Blanquirroja en Porto Alegre, donde jugó su partido con Chile.

El atacante del Seattle Sounders estadounidense señaló que la clasificación para la final de la Copa América, algo que Perú no conseguía desde hace 44 años, "hay que tomarla con mucha tranquilidad".

"Si bien es cierto que hemos logrado algo muy importante después de muchos años, creo que estamos conscientes y tranquilos de que falta un paso más para la gloria. Más allá de que algunos los den por campeón (a Brasil), hay que jugarlo con los pies sobre la tierra", advirtió Ruidíaz.

El delantero recordó que Brasil "es un rival muy fuerte" que en la fase de grupos le endosó un 0-5 a Perú, un resultado que fue un punto de inflexión en el equipo peruano para sus dos partidos de cuartos de final y semifinales.

"Creo que contra Chile y Uruguay hemos demostrado actitud, garra, humildad y ser muy solidarios. La clave de esto va a ser mantenerlo y dejar todo en la cancha, así como fue el partido de ayer", precisó.

Ruidíaz aclaró que formar parte de la actual selección peruana "es increíble, más allá de que tenga minutos o no", ya que habitualmente parte desde la banca.

"Yo estoy preparado al cien por cien por si me toca la oportunidad. Todos estamos muy contentos de que el equipo gane. Me preparé una semana solo para la definición de penales contra Uruguay porque sabía que me iba a tocar. Esto es lo que refleja el grupo. Más allá de quien juegue, todos nos apoyamos", concluyó.

El atacante recomendó no distraerse por los comentarios o gestos de Brasil que indican que ya se ven como campeones de la Copa América porque reiteró que el partido todavía hay que jugarlo.

El gol con la mano de 2016: