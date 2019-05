Ricardo Gareca criticó que en Sudamérica se valore más el fútbol europeo

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, criticó este jueves que en Sudamérica se le dé más valor al fútbol europeo y se menosprecie a los jugadores locales que hacen lo mismo o incluso mejor que sus colegas del Viejo Continente.

"¿Qué está pasando en el fútbol sudamericano que nos desmerecemos tanto? ¿Cuál es el problema? Creo que hay cosas que recuperar", se preguntó Gareca para dar inicio a una larga reflexión que marcó la conferencia de prensa donde anunció su lista final de 23 convocados para la Copa América.

"Veo pases que hacen jugadores europeos que despiertan una admiración inusitada y veo pases que hace (Christian) Cueva u otros jugadores nuestros que pasan totalmente desapercibidos. Hay cosas que me duelen. Es algo general en Sudamérica, no solo de aquí en Perú", agregó.

El técnico explicó que se hizo esa reflexión cuando un día estaba jugando con su nieto y este solo le mencionaba futbolistas y porteros europeos.

"Le damos más valor e interés a lo de afuera que a lo de acá. Me gustaría que nos demos el valor que realmente merecemos, no solo aquí, sino en toda Sudamérica. Nosotros tenemos una historia muy grande en la cual se tendrá que revisar lo que está pasando", comentó Gareca.

"Veo a los jugadores peruanos hacer cosas que realmente no tienen nada que envidiar a los europeos, pero estamos en una etapa donde la 'Champions League' despierta una atención desmesurada", añadió.

El argentino afirmó que le preocupa "realmente" que esta reflexión no se esté dando por los responsables del fútbol sudamericano, para no dejar de lado su "rica historia".

Gareca recordó que de Sudamérica salieron "grandes cracks del fútbol mundial para competir con cualquiera" como los argentinos Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi, los brasileños Pelé y Ronaldinho o los peruanos Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Juan Carlos Oblitas y Julio César Uribe.

"No soy un necio. Sé que hay grandísimos cracks allá, pero no están todos los mejores allá. En gran parte sí, y en algunas posiciones sí, pero en otras no", apuntó Gareca.