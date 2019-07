Tesillo reveló su drama tras errar penal ante Chile: No podía salir al parque con mis hijos

Una verdadera pesadilla vivió el colombiano William Tesillo tras fallar el penal decisivo en los cuartos de final de Copa América contra Chile. Después de que se conocieran las amenazas en su contra, el jugador sacó la voz para hablar de los días posteriores al partido.

En conversación con El País, el lateral de León de México aseguró que está más tranquilo, pero que fue un periodo difícil asimilar todo lo que sucedió en Brasil.

"Me pasé dos días pensando en lo que pudo ser y no fue. Pasaron muchas cosas por mi cabeza (...) Todas las críticas las acepto. Si uno juega bien lo aplauden, si te va mal te cuestionan todo", sostuvo el cafetalero.

Su decisión desde los doce pasos que dejó fuera al elenco tricolor lo llenó de críticas por parte de los aficionados, recibiendo fuerte mensajes en sus redes sociales.

"Lo de las amenazas va más allá del fútbol; yo soy padre de familia, esposo, hijo... hay personas que sufren, no solo yo; mis hijos no entienden esa parte porque están pequeños, quieren salir al parque a jugar, pero por las circunstancias no se podía", contó.

El jugador estuvo en Armenia, lugar dónde se crió su esposa, y le recomendaron no salir del lugar. También pensó en ir a Barranquilla, pero los planes hubo que cancelarlos.

"Cuando viajé a México fui con escoltas, porque uno no debe confiarse. Sin embargo, el paso de los días me ha dado más tranquilidad, lo mismo que el estar con mi familia".

Ahora, el carrilero se encuentra en Norteamérica haciendo la pretemporada con el cuadro "esmeralda" junto al chileno Jean Meneses para preparar el segundo semestre del año.