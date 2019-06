Tite sugirió que el público brasileño tiene que ser paciente con su selección

El entrenador Adenor Leonardo Bacchi, popularmente conocido como Tite, afirmó que la selección de Brasil, que derrotó este viernes por 3-0 a la de Bolivia en la apertura de la Copa América, falló "demasiados pases" en el primer tiempo y sugirió que el público brasileño debe de tener paciencia.

"Tuvimos 20 minutos muy buenos en el primer tiempo, no marcamos y luego empezamos a fallar demasiados pases", asumió Tite, en la conferencia de prensa posterior al encuentro jugado en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

De los abucheos que recibió su equipo al final del primer tiempo, dijo que el público debería tener paciencia.

"Cuando uno no está produciendo, no espera del hincha una comprensión mayor, va a abuchear. Eso lo he vivido en los grandes equipos que pasé, sobre todo cuando el balón pasa del lateral al central, del central al lateral", indicó el seleccionador, quien reconoció que esos abucheos afectan anímicamente al combinado.

"Pero, a veces es necesario ese intercambio de pases para construir. Tenemos que comprender eso", explicó.

Tite indicó que el partido inaugural servirá para aprovechar lo bueno y corregir los fallos para evolucionar en los próximos encuentros, ante Venezuela y Perú, escollos que Brasil tendrá que superar para clasificarse en los cuartos de final de la Copa América