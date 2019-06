Valdivia bromeó con la formación que usará la Roja: Vidal me dijo que está caga'o, que no juega

La selección chilena enfrenta este viernes a Ecuador por la segunda fecha del Grupo C en la Copa América y Jorge Valdivia, que levantó el trofeo continental con la Roja el 2015 y que es cercano a parte del plantel que defiende el título, lanzó un mensaje por redes sociales que causó alarma. Sin embargo, todo se trató de una broma del "Mago".

"Hoy juega Chile y como dijo Gary Medel ayer, aquellos que se fueron a tomar canten hoy los weones (con respeto) . Además hablé con Arturo Vidal y me dijo que esta cagao (con respeto) que no juega", publicó el volante en Twitter, para luego escribir "mentira se la creyeron los weones".

Valdivia deslizó una crítica con ambos textos, ya que es muy fácil causar revuelo con supuestos en torneo a la Roja.

El jugador de Colo Colo, luego de transmitir sus buenos deseos al equipo, también aclaró que desconoce la formación titular que se usará ante la banda tricolor, y en su estilo lo hizo con otra graciosa oración.

"Viste q es fácil hablar weas. A desearle toda la suerte a Chile, se lo merecen. Que el estadio haga sentir el cariño y confianza q tenemos todos en ellos. Todavía no me sé quien juega , tienen escondido el equipo, mas escondido q el final de Game of Thrones", dijo.

