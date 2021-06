Cristian Bogado: Los bicampeones tienen mucho que dar todavía

El atacante paraguayo Cristian Bogado, con pasos en Deportes Iquique, Colo Colo y Audax Italiano, anticipó el choque de selección guaraní ante Chile con Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que será muy complicado.

"Sé lo que puede dar hoy Chile y sé que también quieren el recambio, pero creo que los jugadores que consiguieron el bicampeonato tienen mucho que dar todavía. Hay que cuidarse de ellos", expresó.

Bogado añadió que "nos va a costar un poquito, como con Argentina que lo tuvimos en su arco pero sin llegadas claras. Ojalá podamos tener un partido bonito, jugamos contra el bicampeón de América. Prefiero un empate porque mi corazón está partido".

Consultado por el momento de Paraguay, comentó que "le ha costado el recambio porque hay muchos jugadores sin experiencia. La gente está un poco cansada de no poder ganar y están con miedo del entrenador. Yo no lo veo así, me gusta el juego que está implementando (Eduardo) Berizzo, pero la gente pide ganar".

"Berizzo ha cambiado bastante el sentido de juego, antes Paraguay era todo pelotazo. Ahora tenemos más toque de balón y salimos jugando", cerró.

Chile y Paraguay juegan este jueves a partir de las 20:00 horas por Copa América