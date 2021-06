Daniella Chávez: Los partidos de Chile son como tener sexo con el chico lindo y precoz

La modelo nacional Daniella Chávez hizo un particular análisis del trunfo de la Roja por 1-0 sobre Bolivia, comparándola con un encuentro sexual con un "chico lindo y precoz".

"Los partidos de Chile ya son como tener sexo con el chico lindo y precoz. Nos esmeramos en una rica previa, un buen picoteo durante el juego y al final nos deja con las ganas de más", apuntó.

Asimismo, analizó el partido de Ben Brereton: "Hay alguién que la está peleando solo y no le dan pase. Parece que algunos no quieren recambio. He visto dos jugadas que eran pases obvio y no se la dieron".

"Ojalá todos tengan la entrega de Brereton, va a terminar muerto, pero eso es jugar por Chile, darlo todo en cancha", cerró.

Triunfo de Chile 🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 #Chile 1 #Bolivia 0 otra vez se debía golear y se perdono! Pero 3 puntos son 3 puntos!.. https://t.co/TZeAX1szyP. Viva Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/E6BSMhvggB — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 18, 2021

ó.

Los Partidos de Chile 🇨🇱 ya son como tener sexo con el chico lindo y precoz!! Nos esmeramos en una rica previa, un buen Picoteo durante el juego y al final nos deja con las ganas de más 😕 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 18, 2021

Ojalá todos tengan la entrega de #Brereton va terminar muerto, pero eso es jugar por Chile, Darlo todo en cancha! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) June 18, 2021