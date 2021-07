Del abrazo de Bravo-Vidal a jugar con estadios vacíos: Lo bueno, lo malo y lo feo de Chile en la Copa América

Terminó la odisea de la selección chilena en la Copa América. La Roja de Todos perdió con Brasil en cuartos de final y se fue con la frente en alto, cumpliendo una digna actuación en un torneo donde ocurrieron cosas buenas, malas y feas al equipo nacional.

Por ese motivo, en AlAireLibre.cl hacemos un balance general de lo que dejó el torneo continental para nuestra seleccion, pensando también en los objetivos futuros, como las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Durante todo el torneo, el técnico Martín Lasarte destacó el buen ambiente de la selección chilena a nivel interno, aunque siempre las dudas estaban en la relación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal.

El plantel estaba "fracturado" desde la fallida clasificación a Rusia 2018 y después de tres años y medio llegó la reconociliaciión. Los gestores fueron Gary Medel y Mauricio Isla, quienes sorprendieron día a día con divertidos lives en Instagram y un día dedicieron que ambos referentes de La Roja tuvieran un gesto público. Los dos se abrazaron delante de todo el plantel, con mucho afecto y vitores de sus compañeros. Emocionaron al país y Lasarte aseguró que había sido "el mejor gol" que habian convertido desde que llegó a la banca.

Una de las grandes novedades en la era Lasarte fue la citación del delantero Ben Brereton, de Blackburn Rovers. El ariete inglés de madre chilena, que primero fue llamado en Clasificatorias, tuvo su debut oficial ante Argentina en la Copa y no paró de sorprender. Mostró actitud, un ritmo diferente a los demás, despliegue, sacrificio y formó una buena dupla con Vargas. Tuvo su recompensa con un gol ante Bolivia, y además de ganarse el cariño de los hinchas, sumó bonos para ser el delantero a futuro de La Roja.

Stoke born, Blackburn Rovers striker Ben Brereton has just scored for CHILE in the #CopaAmerica 🤯pic.twitter.com/ModkckZ4nB