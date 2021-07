La queja de Arturo Vidal: Se necesitaba un árbitro con pantalones y no que quisiera ser el payasito

El volante de la selección chilena Arturo Vidal cargó con todo contra el árbitro argentino Patricio Loustau tras la derrota contra Brasil por 1-0, que significó la eliminación de La Roja de la Copa América 2021.

En diálogo con Directv, Vidal sostuvo que "para este partido se necesitaba un árbitro con pantalones, que fuera justo, y no que quisiera ser el payasito", agregando después que "si hay un árbitro que no te deja jugar, que te para todo y que se cree el dueño del espectáculo es muy difícil".

Además, añadió sobre el encurntro que "si jugamos como lo hicimos hoy y si tenemos tiempo para trabajar claramente el equipo va a volver a su intensidad y esperamos clasificar al Mundial, sé que es difícil, pero se puede. Hoy con un poco más de descanso que en los otros partidos se demostró la intensidad y el juego que queremos. Se perdió, pero dejamos todo que es lo más importante".

"Nos faltó el gol, definir. Sabemos que tenemos que mejorar y hacer goles. Nos vamos con la cabeza en alto. Dimos el máximo y perdimos contra el candidato número uno", agregó.

También lamentó el recrudecimiento de la lesión muscular de Alexis Sánchez, señalando que "lo importante es recuperarlo", mientras que sobre su propio estado físico señaló que "ahora estoy mucho mejor. Al principio fue difícil, los primeros cuatro partidos tan seguidos me costó mucho porque hace tres meses que no jugaba, después me pasó lo del Covid-19".

"Ya estoy bien gracias a Dios, me siento súper bien, hoy me sentí bastante cómodo y espero seguir mejorando. Ahora a descansar y espero la próxima temporada estar mejor que el año que pasó", cerró.

El próximo partido de Chile será justamente contra Brasil por las Clasificatorias en septiembre.