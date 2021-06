Lasarte apuntó el cansancio de La Roja y admitió que ante Paraguay fue "el peor partido" desde que llegó

El uruguayo Martín Lasarte, técnico de La Roja, analizó la caída por 2-0 ante Paraguay en la cuarta fecha de la Copa América y además de apuntar el cansancio del plantel, admitió que fue el peor partido realizado por el equipo desde que asumió el mando en la banca.

En la rueda de prensa en Brasilia, Lasarte explicó que "el equipo no se vio la chispa que habitualmente tiene. Paraguay es un equipo físico, se reagrupaba rápido, con ideas claras. Nos costó tener el balón y no nos sentimos cómodos. También hubo una cuota de cansancio que vimos en los últimos minutos del partido anterior".

Además, fue conciso ante la pregunta sobre el bajo rendimiento: "Fue el peor partido" desde que llegó.

No obstante, aunque detalló los errores de Chile y sus problemas con los balones detenidos, afirmó que "a veces este tipo de partidos ayuda a repensar las cosas y encontrar soluciones".

Respecto al polémico arbitraje de Wilmar Roldán, Lasarte comentó que tuvo la sensación de que la mano del delantero Carlos González, no cobrada tras revisión del VAR, si fue penal.

"Si esta herramienta del VAR es para tener más claro el panorama, tengo que dar la derecha al árbitro, tuvo la posibilidad de ver algo que yo no pude ver. Me dio la misma sensación que tuvo en el campo, pero hay interpretaciones, si la golpeó primero con la cabeza, no lo sé, pero me dio la sensación de penal", afirmó.

"Lo que más queremos es tener a Alexis"

Al ser consultado sobre la posibilidad de un retorno de Alexis Sánchez para los cuartos de final, "Machete" fue enfático: "Se viene recuperando bien, pero esto no es una cosa de milagros".

"Cuando lleguemos a Santiago veremos como está, lo que más queremos es tenerlo, pero sería aventurado asegurar una cosa u otra", aseveró.

Finalmente, se refirió a la chance de que sea Brasil, el anfitrión, el rival en la ronda de cuartos de final.

"Siempre que te toca el local, da la sensación que es uno de los favoritos. Brasil lo es, lo ha demostrado a lo largo del torneo y me da la sensación que todos los colegas están en la mismas, ninguno lo quiere enfrentar. Si nos toca, buscaremos las herramientas para sacar una ventaja a nuestro favor", concluyó.