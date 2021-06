Lionel Scaloni cargó contra la cancha: No se podía jugar al fútbol

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, cargó duramente contra la cancha del Estadio "Nilton Santos" de Río de Janeiro, donde su equipo igualó 1-1 con Chile por la Copa América.

"Haber jugado mejor en este campo de juego dice mucho, quería remarcarlo. Queremos todos jugar la Copa América y nos encontramos en una cancha que al minuto 10 del primer tiempo no se podía jugar al fútbol", lanzó en conferencia de prensa.

"Es lamentable el estado del campo como es lamentable en el que se jugó el Colombia-Ecuador y nosotros vamos a jugar con Bolivia. Yaa me explicarán cómo harán para ponerla bien", advirtió.

Según Scaloni, su equipo "generó un montón, no sé cuántos tiros y llegadas bastante más que lo que dice el resultado, pero lo que cuenta es meterla adentro y no la metimos, pero nos quedamos con lo positivo lógicamente. La línea del equipo es buena, más allá que el resultado no es el que deseamos".

"Fueron dos jugadas puntulaes en que el equipo no estuvo bien y ellos consiguieron el penal, nada más (...) las dos contras que nos generaron fueron de saque de córner nuestro y no es porque el equipo esté parado mal tácticamente. No creo que hayamos sufrido por eso, lógicamente siempre hay cosas para corregir y en eso trabajaremos", completó.