Los datos de la primera fecha de la Copa América: Eugenio Mena destacó en las recuperaciones

Ya jugada la primera fecha de la fase grupal de la Copa América, DataFactory elaboró un completo informe de lo visto en los primeros cuatro partidos del certamen continental.

Estos son los datos

Brasil debutó en la Copa América 2021 con un triunfo 3-0 frente a Venezuela (Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa) y prolongó su invicto a 9 partidos contra la Vinotinto (7PG-2PE). El seleccionado de Tite ganó los últimos 8 partidos con 22 goles a favor y 2 en contra.

Neymar Jr. fue el único jugador que aportó 1 gol y 1 asistencia en la fecha inicial. El crack brasileño participó en 5 de las últimas 6 anotaciones de la Verdeamarela (incluidas las Clasificatorias). Junto a Richarlison fueron los jugadores top en disparos (5) ante los venezolanos.

Colombia superó 1-0 (Edwin Cardona) a Ecuador en el estreno del certamen continental. Wílmar Barrios lideró el rubro de pases correctos (32) y quites (5) ante la Tricolor, mientras que Juan Guillermo Cuadrado fue el hombre con más faltas recibidas (5) en el inicio de la competencia. Los cafeteros mantuvieron su valla invicta en sus últimos 6 juegos de Copa América.

Argentina y Chile igualaron 1-1 en el primer enfrentamiento del Grupo A de Brasil 2021. De acuerdo a los datos históricos de Data Factory, el seleccionado argentino continúa sin perder en tiempo reglamentario contra la Roja en Copa América con 21 victorias y 8 empates.

Lionel Messi abrió la cuenta para el combinado albiceleste y se transformó en el goleador histórico argentino en partidos oficiales con 39 (sin contar amistosos) por encima de Gabriel Batistuta (38). Logró 57 goles de tiro libre en su carrera profesional y superó a Cristiano Ronaldo (56) como el futbolista activo con más anotaciones por esta vía. Además, igualó a Américo Tesoriere como los únicos que disputaron 6 Copas América con la Selección Argentina.

Eduardo Vargas empató de cabeza para el conjunto chileno. El delantero registra 13 goles en 19 juegos de Copa América repartidos entre las ediciones de 2015, 2016, 2019 y 2021 y es el máximo artillero chileno en la historia de la competencia.

Paraguay revirtió el marcador y derrotó 3-1 a Bolivia en el cierre de la Jornada 1 y es el único líder del Grupo A. Ángel Romero, quien anotó un doblete para la remontada, encabeza el rubro de goles (2) y disparos (8) en la Copa América Brasil 2021. Bolivia perdió sus últimos 9 juegos en Copa América.

Eugenio Mena (Chile) fue el máximo recuperador de balones (6) en el debut del certamen continental.

En tanto, Júnior Alonso (Paraguay) fue el futbolista con más pases (85), Rubén Cordano (Bolivia) el arquero con más atajadas (8) y Francisco La Mantia (Venezuela) el jugador con más despejes (7).

Argentina celebró los últimos 4 goles de tiro libre en la Copa América: Lionel Messi (vs. Panamá, en Copa América Centenario 2016), Erik Lamela (vs. Bolivia, en 2016), Lionel Messi (vs. Estados Unidos, en 2016) y Lionel Messi (vs. Chile, en Brasil 2021).