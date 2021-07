Mauro Camoranesi: No le veo sentido a la presencia de Agüero en la selección argentina

El ex seleccionado italiano y campeón del mundo Mauro Camoranesi criticó el aporte del delantero Sergio Agüero en Argentina y dijo que no le ve sentido a su presencia en el equipo de Lionel Scaloni.

Según sostuvo a Radio Continental, al cuadro albiceleste le pena la ausencia de un delantero letal en el área, como el belga Romelu Lukaku.

"Lo que pasa es que Argentina no tiene a Lukaku, ese es el problema. Lautaro podría jugar tranquilamente con otro 9, pero no sé quién sería en Argentina. Te voy a ser honesto, y esto no es una crítica, yo al Kun Agüero hace muchos años que no le veo en la selección un sentido", explicó.

"En su equipo tuvo un gran rendimiento porque el equipo le da el sustento para ser el gran jugador que fue siempre, pero en la Selección hace mucho tiempo que no tiene ese sustento que ha tenido en su club", agregó Camoranesi.