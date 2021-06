Pablo Milad sobre polémico tuiteo de la Roja acerca de Brereton: No lo controlamos nosotros

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio explicaciones sobre el polémico tuiteo realizado por la cuenta oficial en Twitter de la Roja, donde adaptó la letra de la canción del argentino Rodrigo en homenaje a Diego Maradona para destacar el debut de Ben Brereton.

El dirigente del fútbol chileno dialogó con el medio trasandino Olé, donde aclaró que no es la institución la que maneja este perfil e incluso sostuvo que se enteró por su llamado sobre el revuelo que tomó la frase.

El periodista le preguntó a Milad: "¿Usted está de acuerdo con la decisión de su equipo de comunicación o fue algo al margen?", ante lo cual el timonel replicó que "fue algo al margen, yo ahora me estoy enterando por ti. No sé realmente cuál era el fin o el origen de eso. Me estoy informando por tí. No tenía ningún conocimiento de ello".

Revisa la conversación del medio Olé con Milad:

Olé: Le explico, hace referencia a una canción del cantante Rodrigo, en homenaje a Maradona. Y empieza "en Inglaterra nació". Justo cuando ustedes consiguen el empate contra Argentina. De los aficionados, la reacción en Twitter resultó muy negativa. Fue decisión del equipo de comunicación. ¿Pero usted avala la decisión?

Milad: No, por supuesto que no. El fútbol es una cosa y lo otro es otro. El partido dura 90 minutos y ahí se acaba.

Olé: -¿Usted va a pedir explicaciones al equipo de comunicación por lo que han hecho?

Milad: ¿Pero esto quién lo publicó?

Olé: Selección Chilena.

Milad: Tenemos varias medios que publican con respecto a la selección chilena.

Olé: Es el Twitter oficial de la selección chilena...

Milad: No lo controlamos nosotros eso. Lo controla la empresa Mediapro. Déjame averiguar. Me estoy desayunando con lo que tú me dices.

Olé: Pero usted ya me está diciendo no está de acuerdo con lo que se hizo.

Milad: No, lógico. Pero no tengo los antecedentes para leer y decir que es incorrecto, pero cómo lo planteas tú claro que es incorrecto.