Chile enfrenta a Argentina en su estreno en las Finales de la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis, capitaneado por el histórico Nicolás Massú, saltará este martes a la pista dura de la Caja Mágica en Madrid con la misión de conseguir estrenarse con éxito en las Finales, cuando enfrente a la fuerte escuadra de Argentina.

La serie contra los trasandinos, que dará inicio al Grupo C, arrancará a las 07:00 horas (10:00 GMT), cuando la primera raqueta nacional, Cristian Garin (33° en la ATP), enfrente al número uno de Argentina, Diego Schwartzman (14°).

Ambos están equiparados en duelos previos, aunque el último en saborear el triunfo fue "Gago", con triunfo sobre "Peque" en el ATP de Muniche este año. No obstante, la última vez que ganó el trasandino fue, justamente, representando a su país en la final de la Zona Americana en la Copa Davis de 2018.

Más tarde, será el turno de Nicolás Jarry (77°), no antes de las 08:30 horas (11:30 GMT), cuando se mida ante Leonardo Mayer (92°).

Pese al mejor ranking del chileno, el favoritismo recae en el argentino, quien gana 2-1 al "Príncipe" en el historial entre ambos. Además, las dos victorias del trasandino fueron en pista dura (ambas en Australia, en 2018 y 2019), mientras que el único triunfo del nacional fue en la arcilla de Estoril, Portugal, el año pasado.

Finalmente, el tercer duelo, que podría ser definitorio en caso de empate, será en modalidad dobles, con Garin y Jarry formando dupla para enfrentar a Schwartzman y Guido Pella.

En el registro histórico, Argentina ha vencido en nueve ocasiones, mientras que Chile ha hecho lo propio en ocho instancias, por lo que este martes tendrá la chance de equilibrar la balanza.

El objetivo primordial, no obstante, no solo es derrotar a Argentina, sino quedar en buen pie para la serie contra Alemania, el tercer integrante del Grupo C, programada para el jueves.

