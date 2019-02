Christian Garín tras caer ante Dennis Novak: Me duele perder, pero voy por mi revancha

El tenista nacional Christian Garín (95° en el ránking ATP) se mostró afectado tras la derrota ante Dennis Novak (154°), por el segundo encuentro de la serie entre Austria y Chile, aunque destacó que espera volver a la cancha este domingo para darle un punto al equipo nacional.

"Me duele perder, pero voy por mi revancha. mañana es un nuevo día y seguimos con la ilusión. Físicamente me siento bien y tengo que pensar en las cosas que hice mal hoy", aseguró el "Tanque" en conferencia de prensa tras el partido.

Sobre el trámite del encuentro, Garín aseguró que "me ha tocado difícil en Copa Davis, Dennis jugó increíble hoy. No me esperaba que en los momentos difíciles jugara tan bien y que tirara tantas pelotas buenas en la línea".

Finalmente, el chileno destacó que Nicolás Jarry jugó "bastante bien su partido" e insistió con la idea de regresar a la cancha a cerrar la serie esta sábado, ya que "para mí jugar el Grupo Mundial es un sueño", cerró.

Dennis Novak venció de forma inapelable por 6-4 y 6-4 a Garín en el segundo partido jugado en el Salzburgo Arena. Antes, Nicolás Jarry derrotó a un luchador Jurij Rodionov (197°) por 7-5 y 7-5.