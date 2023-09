Era rival de Chile: Jannik Sinner se bajó del equipo italiano de Copa Davis

El tenista italiano Jannik Sinner (6° de la ATP) decidió bajarse del equipo de su país para jugar la próxima semana la fase grupal de la Finales de Copa Davis, instancia donde el cuadro peninsular es rival de Chile.

El número uno del elenco europeo tomó la decisión luego de presentar variados problemas en el US Open, torneo donde fue eliminado en cuarta ronda.

"Lamentablemente no tuve tiempo suficiente para recuperarme después de los torneos en América y lamentablemente no podré formar parte del equipo en Bolonia", escribió en la red social X el número uno de Italia.

"Siempre es un honor jugar en nuestro país y estoy convencido de volver a la selección lo antes posible", añadió.

De esta manera, Italia queda con Lorenzo Musetti como mejor exponente a la espera de lo que ocurra con Matteo Berrettini, quien también terminó con problemas físicos tras su paso por Nueva York.

Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto.