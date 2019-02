Jarry venció con sufrimiento a Novak y Chile definirá su paso al Grupo Mundial en el quinto punto

Nicolás Jarry (41° en el ránking ATP) derrotó por 6-4, 3-6 y 7-6(2) a Dennis Novak (154°) y le dio el segundo punto de la serie a Chile frente a Austria, por lo que definirá en el quinto punto su paso al Grupo Mundial, que se desarollará en Madrid en noviembre.

El encuentro arrancó con un sólido Jarry, que solo necesití de media hora para ganar la primera manga, con tan solo un quiebre, ante un irreconocible Novak, que no estaba ni cerca del nivel que presentó la jornada de viernes ante Christian Garín.

No obstante, en el segundo parcial se complicó la historia, ya que Jarry comenzó a sumar numerosos errores no forzados, los cupales a pesar de su buena cantidad de "aces", no impidieron que el austriaco quebrara en el sexto juego y ganara la manga.

En el set final la tensión creció a niveles mayores. El "Príncipe" dio una muestra de su gran jerarquía al levantar varios puntos de quiebre en el primer game, que le permitió afirmarse con el saque y empezar a construir el set.

Pero, el dueño de casa no se rindió al otro lado, y pese a tener cuatro de partidos en contra, logró extender el duelo al Tie Break, en el cuál jamás ingresó y terminó permitiendo la contundente victoria del chileno por 7-2.

Ahora, toda la responsabilidad es de Garín (95°), quien ante Jurij Rodionov (197°) decidirá la surte de Chile en la Copa Davis, que en caso de ganar, sacará pasajes para la capital española en las Finales del torneo, mientras que de perder quedará relegado al Repechaje de la Zona Americana I.