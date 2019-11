Los resultados de la cuarta jornada de las Finales de la Copa Davis

Este jueves, Chile se juega sus últimas chances de clasificar a cuartos en las Finales de la Copa Davis, jornada en la que debe realizar la tarea titánica de ganar sus tres partidos ante Alemania, sin ceder sets, y quedando a la espera de otros resultados.

Sigue en vivo y online todos los resultados de la jornada:

Grupo A

Francia 1-2 Serbia

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Filip Krajinovic (SRB). Finalizado, 5-7, 6-7 (5).

Benoit Paire (FRA) vs Novak Djokovic (SRB). Finalizado: 3-6, 3-6.

Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA) vs Janko Tipsarevic (SRB)/Viktor Troicki (SRB). Finalizado. 6-4, 6-4

Grupo C

Chile 1-1 Alemania

Philipp Kohlscreiber (ALE) vs. Nicolás Jarry (CHI). Finalizado, 6-4, 6-3. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl

Jan-Lennard Struff (ALE) vs. Cristian Garin (CHI). Finalizado: 7-6 (3), 6-7 (7), 6-7 (8). Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Kevin Krawietz (ALE)/Andreas Mies (ALE) vs. Tomás Barrios (CHI)/Alejandro Tabilo (CHI). Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl. Finalizado, 7-6, 6-3

Grupo E

Gran Bretaña 1-1 Kazajistán

Kyle Edmund (GBR) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ). Finalizado, 6-3, 6-3.

Daniel Evans (GBR) vs Alexander Bublik (KAZ). Finalizado: 7-5, 4-6, 1-6.

Jamie Murray (GBR)/Neal Skupski (GBR) vs Mikhail Kukushkin (KAZ)/Aleksandr Bublik (KAZ). Finalizado. 6-1, 6-4.