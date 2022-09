Massú volvió a bajarle el perfil a la ausencia de Garin: Tenemos jugadores de buen nivel

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, analizó la serie contra Perú y volvió a bajarle el perfil a la ausencia del número dos de Chile Cristian Garin, tal como lo hizo con nosotros el lunes pasado en Al Aire Libre PM.

Massú dijo en conferencia de prensa: "Tenemos jugadores de buen nivel, podemos reemplazar a los ausentes y seguimos teniendo a un top 100 y uno que está cerca del top 100, juegan bien singles y dobles. Que se juegue a tres sets nos ayuda en esta serie".

"Me hubiera gustado contar con todos los jugadores sanos, solo en una de las últimas cuatro pude contar con todos. Eso no significa que pierda la confianza, que venga acá poniendo una excusa o nos cambie la manera positiva y ganadora que tenemos de pensar", añadió el "Vampiro" sobre el mismo tema.

También habló del buen momento de Nicolás Jarry: "Está agarrando su nivel nuevamente, lo veo fuerte de cabeza, jugando bien. En Sudamérica es difícil encontrar un jugador como él, que mida dos metros, que juegue singles y dobles y se adapte a todas las superficies. Pero el tenis es de momentos y confianzas, le gusta jugar acá. Quien va a jugar lo decidiré el día que sea oficialmente".

Por otra parte, habló de la serie contra los incaicos: "Cada Copa Davis es un nuevo desafío. No me importa el jugar en Sudamérica o Europa, sino tratar de hacer el mejor trabajo, dedicación y humildad. Más que esta Copa Davis, somos un proceso de muchos años y que ya queremos mantenerlo para hacer grandes cosas en el Grupo Mundial. Para eso hay que ganar esta serie y la que viene".

Finalmente, descartó que esté próxima su salida del equipo: "Me siento a gusto, me siento feliz, me gusta el grupo, me llevo bien con los jugadores y el cariño de la gente. Sigo en esto porque me siento preparado para pasar por todos los momentos, me gustan los desafíos. Soy un afortunado de tener presión todos los días, me levanto buscando cosas y si no funcionan me levanto al día siguiente tratando de mejorar. Llevo haciendo esto desde los 11 años, es parte de mi vida".

La confrontación ante Perú comenzará el viernes a las 17:00 horas (20:00 GMT) con los dos primeros singles y continuará el domingo desde las 15:00 horas (18:00 GMT), con el dobles y los singles restantes.