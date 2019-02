Nicolás Jarry: Era esencial ganar el primer partido de la serie ante Austria

El tenista nacional Nicolás Jarry (43° en el ránking ATP) habló en conferencia de prensa luego de su victoria ante Jurij Rodionov (197°) en el primer partido de la serie ante Austria por la Copa Davis. La "Torre" comentó que este punto "era fundamental ganarlo".

"Estoy contento por la forma que terminé, no hubo tanto sufrimiento. Era esencial ganar el primer partido de la serie ante Austria", dijo la primera raqueta nacional.

Jarry analizó el partido y aseguró que la clave estuvo en estar concentrado en todo momento y haber jugado de forma "agresiva" para incomodar el servicio del austríaco.

"La idea es mantenerse lo más concentrado posible, he tenido que sacar muy bien porque me hacía jugar mucho y no me dio muchos puntos gratis", puntualizó.

"Tenía que estar bien agresivo, estar en modo ataque para que no se pudiera acomodar en la cancha. Me concentré mucho más al final, le gane a los nervios en el los momentos precisos", comentó.

Finalmente agradeció que el partido "se dio para él" pese a no mostrar su mejor nivel.