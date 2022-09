Nicolás Massú lamentó la baja de Cristian Garin en Copa Davis: Traté de esperarlo hasta el final

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, conversó con Al Aire Libre PM en la previa de la serie contra Perú y lamentó la baja de Cristian Garin, asegurando que esperó "hasta el final" la posibilidad que el tenista pudiera estar disponible este 17 y 18 de septiembre en la llave que se jugará en Lima.

"Después de Wimbledon tuvo unas semanas complicadas por el tema de la muñeca izquierda, no pudo jugar los partidos antes del US Open y teníamos la esperanza que después del US Open pudiera estar al 100 por ciento y estuviera acá, por eso traté de esperarlo hasta el final. Lamentablemente, es una lesión que tiene que estar al 100 por ciento (recuperada) para poder rendir", explicó Massú.

Massú también habló sobre la ausencia de Tomás Barrios, otro habitual en los duelos de Copa Davis en el último tiempo.

"Es un jugador que siempre está en el equipo, y lógicamente era una carta para jugar singles o dobles. El lleva jugando hace mucho tiempo la Copa", señaló Massú.

Finalmente, el doble campeón olímpico en Atenas tuvo palabras sobre la gesta del español Carlos Alcaraz, quien ganó el US Open y se convirtió en el tenista más joven en conseguir el número uno del ranking mundial.

"Alcaraz, espectacular, un chico muy humilde, muy buena gente, conozco su entrenador, me alegro por ellos, por Juan Carlos (Ferrero), son grandes personas", declaró Massú.

"Hace dos años tuve la oportunidad de estar en el lugar de Ferrero, cuando Dominic (Thiem) ganó su primer Grand Slam. Tuve la posibilidad de estar en dos o tres finales, sé lo que siente perder y ganar. Como entrenador, ganar un Grand Slam, es lo mejor que te puede pasar", concluyó.