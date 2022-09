Tabilo y el sorteo de Copa Davis: Me gusta jugar primero, es algo que esperábamos con el equipo

Alejandro Tabilo, 69° en el ranking mundial y primera raqueta chilena, habló con Al Aire Libre en Cooperativa tras el sorteo de la Copa Davis y valoró el tener la chance de abrir la serie este sábado ante Perú en Lima.

"Muy contento, siempre me gusta jugar primero. Es algo que estábamos esperando con el equipo. Ahora enfocar bien, descansar esta noche y mañana se viene con todo", declaró Tabilo.

Respecto a sus sensaciones tras una semana de preparación en Lima, Tabilo afirmó sentirse "bien, confiado, cómodo y feliz en la cancha".

"Ultimamente me he adaptado bien a estas condiciones, estoy feliz como estoy jugando", agregó.

También habló sobre sus rival de este sábado, Nicolás Alvarez (289°), el número dos de Perú: "He jugado con él un par de veces, pero no lo he visto en harto tiempo. Vamos a analizarlo con el equipo y decidir la estrategia".

Finalmente, habló sobre la dupla con Nicolás Jarry para el duelo de dobles el domingo.

"Siempre es un agrado jugar con Nico. Estamos confiados, venimos jugando bien y creo que será un buen dobles", cerró.

Nicolás Massú: "Me gusta que Ale pueda abrir"

Por su parte, Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, habló en la rueda de prensa tras el sorteo y se manifestó conforme con la elección de Tabilo para abrir la serie ante Perú.

"El sorteo es bueno cuando se gana el primer punto. Me gusta que Ale (Tabilo) pueda abrir. Está preparado. Estamos en Lima desde el día sábado, llegamos con mucha anticipación para prepararnos bien", comentó.

Por último, habló sobre el desafío que tendrá Jarry (111°) en el segundo turno del sábado, ante el número uno de Perú, Juan Pablo Varillas (100°) .

"Vienen preparándose y sabían que iban a jugar con estos rivales. Son jugadores que se conocen, juegan torneos similares. Tanto el partido de Ale como el de Nico serán puntos importantes", sentenció.

La serie entre Perú y Chile arrancará este sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT), con dos duelos de singles; y continuará el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT).