Dominic Thiem se bajó de la serie de Copa Davis entre Austria y Chile

El mejor tenista austríaco en singles, Dominic Thiem (8° de la ATP), decidió restarse del equipo de Copa Davis que recibirá a Chile el 1 y 2 de febrero en Salzburgo debido a la lesión que le hizo retirarse en segunda ronda del Abierto de Australia.

Según explicó su entrenador, Günter Bresnik, la determinación fue tomada una vez consultado el médico Johann Pidich, quien explicó que el número 8 del mundo "necesita tiempo para una regeneración completa, sobre todo tiene que descansar y evitar un gran esfuerzo físico".

De acuerdo a Bresnik, "ya informamos al capitán Stefan Koubek y le agradecemos expresamente su comprensión".

Fiel a los reportes emanados desde Austria, el puesto de Dominic Thiem puede ser tomado por Jurij Rodionov (207°), quien junto a Dennis Novak (141° en singles y 442° en dobles) se harán cargo de los partidos de singles, mientras Jürgen Melzer (289° en singles y 134° en dobles) aparece como opción.

He plans some training next week & plans to return to the tour in Buenos Aires.