Canadá venció a Rusia y logró clasificar a su primera final de Copa Davis

Canadá logró su clasificación por primera vez en su historia para disputar la final de la Copa Davis al superar a Rusia, por 2-1, con victoria en el último punto de Vasek Pospisil y Denis Shapovalov ante Karen Khachanov y Andrei Rublev, por 6-3, 3-6 y 7-6 (5), y espera ahora al ganador del duelo entre Gran Bretaña y España.

Into the final!



