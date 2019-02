Chile fue confirmado en el bombo 3 para el sorteo de la Copa Davis

La organización de la Copa Davis confirmó que el equipo chileno formará parte del bombo 3 en el sorteo de la fase final del torneo, que se realizará el 14 de febrero en Madrid.

El primer bolillero contiene a Francia, Croacia, Argentina, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras en el segundo están España, Serbia, Australia, Italia, Alemania y Kazajistán.

En el tercero de los bombos, donde figura el equipo capitaneado por Nicolás Massú, están Canadá, Japón, Colombia, Holanda y Rusia, elencos que Chile evitará en la serie grupal.

Los seis primeros equipos de cada uno de los seis grupos que se conformarán, además de los dos mejores segundos, pasarán a los cuartos de final.

